Canicule au Maroc : Jusqu'à 46°C entre vendredi et dimanche

Une vague de chaleur avec des températures allant de 40 à 46°C est prévue de vendredi à dimanche dans plusieurs régions du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 40 et 43°C sont attendues vendredi et samedi à Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Taounate, Ouezzane, Khemisset, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Fkih Ben Salah, Khouribga, Béni Mellal, Settat, Marrakech, Rehamna, et El Kelaâ des Sraghna, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces d'Errachidia, Zagora, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, ainsi que l'intérieur des provinces d’Essaouira, Guelmim, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab connaîtront, pour leur part, des température allant de 42 à 46°C, les samedi et dimanche, a fait savoir la même source.