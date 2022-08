Maroc : 19 morts dans un accident de la circulation entre Khouribga et Fqih Ben Saleh

Un grave accident de la circulation s'est produit, mercredi matin, au niveau de la route nationale numéro 11, lorsqu’un bus de transport en commun s'est renversé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Khouribga. Selon plusieurs sources concordantes, le bilan préliminaire fait état de la mort de 19 passagers au moins, alors que 20 autres ont été blessés.

Le drame, qui s’est produit au niveau de la commune rurale de Boulanouar, a mobilisé les autorités locales et la gendarmerie royale qui se sont rendus sur les lieux pour superviser le transfert de tous les blessés vers l'hôpital régional Hassan II de Khouribga. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue.

إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بين خريبكة والفقيه بن صالح pic.twitter.com/bJDBdv7BWA — jamal el khanoussi (@elkhanoussi) August 17, 2022

Ce transfert a nécessité la mobilisation d'un certain nombre d'ambulances affiliées à la Protection civile et à l’OCP, en plus des véhicules de transport des morts appartenant aux différentes communes territoriales proches de l'emplacement du drame.

19 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة انقلاب حافلة لنقل الركاب بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح. (حصيلة مؤقتة) pic.twitter.com/XQooMmpJU9 — 2M.ma (@2MInteractive) August 17, 2022

Une enquête préliminaire a également été ouverte sur les causes et les circonstances de l'accident.