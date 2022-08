Migration : Le gouvernement des Iles Canaries réagit aux 500 millions d'euros promis au Maroc

Le vice-président des îles Canaries et ministre du Trésor, du Budget et des Affaires européennes, Román Rodríguez. / Ph. mirametv

Le gouvernement des Iles Canaries a réagi à l’annonce de l’aide de 500 millions euros promise par l’Union européenne au Maroc pour contenir l’immigration irrégulière. Le vice-président de l’archipel, Román Rodríguez, y voit la conséquence d’une opération de «chantage» menée par Rabat.

Le responsable a affirmé, dans des déclarations à la presse lors de la réception accordée à des enfants sahraouis des camps de Tindouf, qu’il «n’a aucune confiance en le régime marocain». «Ce n'est pas parce que nous avons des préjugés mais parce que les faits sont incontestables. Le Maroc utilise la migration comme une arme et un instrument de pression. L'exemple le plus dramatique est celui des 8 000 enfants arrivés à Ceuta et en 48 heures (en mai 2021, ndlr). Ce qui n'était pas par hasard, mais une opération organisée», a-t-il rappelé.

Les griefs formulés par Rodriguez contre le Maroc interviennent alors que des partis politiques aux Iles Canaries se plaignent d’une hausse des arrivées de migrants irréguliers. A Lanzarote, les unités de la Protection civile ont, d’ailleurs, sauvé plus de 700 migrants durant la semaine dernière.

Une version que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, ne partage pas. Il a indiqué hier, lors d’une visite à l’archipel, que l’immigration irrégulière a baissé grâce à la coopération des pays de transit, notamment le Maroc.