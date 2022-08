Maroc : Le Radisson Hotel Group ouvre son deuxième resort à Saïdia

Le Radisson Hotel Group ouvre son cinquième hôtel au Maroc et son deuxième resort Radisson Blu à Saïdia. Le nouveau site «allie la tranquillité de la vie côtière au luxe d’une escapade de golf», a indiqué un communiqué. Ainsi, les voyageurs «pourront profiter de la réserve naturelle d’oiseaux qui entoure la ville, des plages privées, des centres commerciaux et des nombreuses attractions et activités sportives», précise la même source.

La zone est connue aussi pour ses eaux bleues de la mer d’Alboran, riche d’espèces naturelles, attirant amateurs de sports nautiques et amoureux de la nature. C’est dans ce cadre de tranquillité que le Radisson Blu Resort, Saidia Garden propose 150 chambres, réparties en six catégories et toutes dotées d’une terrasse privée. «Les chambres sont élégamment décorées dans une palette de couleurs douces qui reflètent les couleurs locales de la Méditerranée et les glorieux couchers de soleil», a indiqué le communiqué.

Par ailleurs, l’établissement hôtelier «propose un programme spécialement conçu pour les enfants». «Les autres prestations et équipements comprennent une piscine extérieure, un centre de fitness intérieur, un bar, un service de nettoyage à sec, un service de baby-sitting et un service de location de véhicules sur place», ajoute la même source.

En termes de gastronomie, le restaurant Atlas Buffet & Terrace rattaché à l’hôtel est adapté également aux familles, avec un menu varié qui promeut la cuisine méditerranéenne et les produits du terroir régional, en plus de desserts. «Pour une expérience culinaire plus détendue, les clients peuvent se rendre à l’Oasis Pool Bar pour savourer un cocktail ou un petit en-cas, dans un décor coloré d’inspiration marocaine», souligne-t-on.