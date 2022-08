Championnats d'Europe : De l’argent pour le Maroco-espagnol Mohamed Katir

L’athlète espagnol d’origine marocaine Mohamed Katir a remporté, mardi, la médaille d’argent en terminant à la deuxième place du 5 000 mètres lors des Championnats d'Europe qui se tiennent en Allemagne. Au stade olympique de Munich, le Maroco-espagnol a ainsi terminé la course de la finale en 13'22''98, derrière le Norvégien Jacob Ingebrigtsen (13'21'13'') et devant l’Italien Yemaneberhan Crippa (13'24''83).

¡¡MOHAMED KATIR, SUBCAMPEÓN DE EUROPA? en 5000m tras una batalla frenética con Ingebritsen

Enhorabuena hermano @mo_katir ????????!!!! pic.twitter.com/NvCsey4Bks — Sabah صباح ??️ (@Sabah_Yacoubi) August 16, 2022

Le mois dernier, aux Championnats du monde d’Athlétisme organisé à Oregon aux Etats-Unis, Mohamed Katir El Haouzi a offert à l’Espagne une médaille de bronze sur 1 500 m. L’athlète, né en 1998 à la ville de Ksar El Kébir, située au nord du Maroc, est le fils d’un immigré arrivé sur les côtes espagnoles à bord d'une patera.

Mohamed Katir a rejoint l’Espagne à l’âge de 5 ans et vit actuellement à Mula. Il a acquis la nationalité espagnole en 2019, ce qui lui permet depuis le premier janvier 2020 de courir sous les couleurs de l’Espagne.

La course du mardi soir à Munich a été marquée par la chute du Français Hugo Hay, qui a terminé la course à la 19e place et qui accuse désormais Mohamed Katir de l’avoir «poussé».