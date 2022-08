Marbaha 2022 : 30 000 passagers ont opté pour la ligne Almeria-Nador de GNV

La compagnie maritime GNV a exprimé, mardi, sa satisfaction pour le lancement de la ligne Almeria- Nador-Almeria, trois semaines après son démarrage. «En moins d’un mois après l’ouverture des réservations, ce sont plus de 30 000 passagers qui ont décidé de voyager sur cette ligne avec GNV», s’est-elle félicitée dans un communiqué.

«GNV, confirme donc son plan de rotation avec 10 départs hebdomadaires jusqu’à la fin de l’Opération Marhaba via le car-ferry Aurélia, dans le respect total des standards réglementaires en vigueur et dans le strict respect des normes sécuritaires et sanitaires, conformément aux documents officiels exigés et remis aux administrations marocaines compétentes», poursuit le communiqué.

Avec une capacité de 369 cabines, le navire Aurelia peut accueillir, pour chaque traversée, 1 500 personnes et 500 véhicules, rappelle le communiqué.

La ligne de GNV a été lancée à partir de mercredi 20 juillet pour relier les ports d’Almería et de Nador, avec dix départs par semaine, avait annoncé la compagnie maritime dans un communiqué. La même source avait expliqué que 6 routes vers le Maroc sont assurées par les bateaux de la compagnie depuis les principaux ports de la Méditerranée via des liaisons bi et trihebdomadaires Sète-Tanger et Sète-Nador, Gênes-Tanger, Barcelone-Tanger, Barcelone-Nador et la nouvelle Almería-Nador dans le cadre de l’Opération Marhaba 2022.