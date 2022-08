Feux de forêts en Algérie : Le Maroc n’est plus sur «le banc des accusés» cette année

Du 15 mai au 15 août, l’Algérie a recensé 661 départs de feux, indique ce mardi un haut officier à la gendarmerie algérienne dans des déclarations au média Echoroukonline.

«Des enquêtes approfondies appuyées par des preuves matérielles relevées sur les lieux des incendies, et soutenues par une expertise scientifique ont permis l'arrestation de plusieurs suspects dans 29 wilayas», précise la même source. «Des mineurs et des psychopathes» sont les auteurs supposés de ces crimes, souligne le média algériens.

Contrairement aux incendies de 2021, les autorités algériennes ne pointent plus la responsabilité du Maroc. «Le Maroc a instrumentalisé un certain nombre de personnes et de groupes, considérés comme terroristes, et a usé de moyens dans sa guerre pour déstabiliser l’Algérie», avait déclaré le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, dans une interview accordée à un média russe en octobre 2021.

Pour rappel, le Haut Conseil de Sécurité en Algérie avait accusé, lors d’une réunion extraordinaire tenue le 18 août 2021, le Mouvement d’Autodétermination de la Kabylie (MAk), «qui reçoit le soutien et l’aide de parties étrangères, en tête desquelles le Maroc et l'entité sioniste», et les islamistes du Rachad d’avoir mis les feux en Kabylie.