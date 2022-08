Trafic de drogues et de psychotropes : Trois bandes criminelles démantelées à Fès

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Fès, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, lundi soir, 26 individus pour leur appartenance présumée à trois bandes criminelles spécialisées dans la possession et le trafic de drogues et de psychotropes. Les mis en cause ont été arrêtés lors d'opérations sécuritaires simultanées qui ont été menées dans différents quartiers de la ville, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué.

Ces opérations, a ajouté la DGSN, ont abouti au démantèlement de ces bandes criminelles au sein desquelles s'activaient les individus arrêtés, notant que tous les suspects sont des repris de justice dont certains font l'objet d'avis de recherche au niveau national pour leur implication présumée dans des actes criminels allant du trafic de drogues aux crimes violents. Les perquisitions menées ont permis la saisie de 8 kilogrammes de haschich, de trois voitures et de plusieurs doses de cocaïne, outre des armes blanches et des sommes d'argent suspectées provenir de ces activités criminelles, a précisé la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les actes criminels imputés à chaque suspect.