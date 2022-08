20e édition de L’Boulevard : 17 groupes et artistes participent au Tremplin du 23 au 25 septembre

Après deux ans de pandémie de Covid-19, L’Boulevard fait son grand retour sur la scène du R.U.C pour une 20e édition. Comme à l’accoutumée, la première partie du festival, prévue du 23 au 25 septembre, abritera le Tremplin L’Boulevard, compétition musicale qui met en avant les talents locaux depuis 1999. «Chaque année, le Tremplin L’Boulevard reçoit près de 150 maquettes venant du royaume entier», rappellent les organisateurs dans un communiqué. Ainsi, pour cette 20e édition, le comité a reçu un total de 273 dossiers : 220 candidatures en rap/hip hop, 14 en rock/metal et 39 en fusion et autres musiques actuelles.

Le choix final du jury, réuni le week-end du 13 et 14 août 2022, s’est porté sur 17 groupes et artistes : 9 groupes dans la première catégorie, 4 dans la deuxième et 4 dans la troisième. Dans ce sens, les organisateurs expliquent que les groupes Minerva (Rabat), XXRAYS (Casablanca), Hero (Casablanca), Mirv & Gustavo (Oujda), Sigou (Marrakech), Hollycore (Guercif), Lee Browz (Fès), Small Naar (Casablanca) et L’Free Man (Safi) ont été retenus pour la catégorie Rap/Hip Hop. Il s’agit également des groupes The Grunge Garage (Casablanca), Post Kaskrot (Rabat), Aghroomers (Rabat) et Teltach (Marrakech) pour le Rock/Metal et de Kamar Mansour (El Jadida), Saad X Meryem (Casablanca), Ghaya (Kénitra) et Khmissa (Khémisset) pour la fusion et autres musiques actuelles.

«Les candidats retenus prendront ainsi part à la compétition sur la scène du R.U.C., avant les concerts des groupes invités. Les gagnants bénéficieront d’une formation technique et artistique du 26 au 29 septembre, avant de revenir sur la scène du R.U.C pour jouer en première partie des concerts programmés le week-end suivant, du 30 septembre au 02 octobre», poursuit le communiqué.

«A travers sa compétition Tremplin et son rôle de défricheur de talents, L’Boulevard, premier festival consacré aux musiques et cultures urbaines à l’échelle nationale, rend à la fois hommage à deux décennies de musiques urbaines marocaines, ainsi qu’à la jeunesse renouvelée de son public», concluent les organisateurs.