Marhaba 2022 : Le port de Ceuta se prépare au pic de la phase retour

Le port de Ceuta, deuxième port de transit de l’Opération Passage du détroit (OPE), l’équivalente en Espagne de l’Opération Marhaba 2022, se prépare au pic de la phase retour. Ainsi, depuis le début de celle-ci, 138 209 passagers et 33 661 véhicules ont embarqué dans la ville après 786 rotations au total, rapporte la presse locale. Ainsi, à partir du week-end prochain et jusqu’au 1 septembre, le port fera face à des jours de grande intensité en termes de volume de passagers et de véhicules, poursuit la même source.

Selon les médias locaux, les prévisions sont très élevées à partir du 20 août, étant donné que les estimations indiquent que la phase finale de l’OPE à Ceuta pourrait être marquée par le transit d’environ 50 000 véhicules et 200 000 passagers. Dans ce sens, les autorités recommandent d’acheter des billets à l’avance et de se présenter tôt.

À ce jour, les données fournies chaque semaine par la direction générale de la protection civile et des situations d’urgence indiquent que la ligne maritime Ceuta-Algésiras s’est accaparée de 28,9% du trafic total de voyageurs, derrière celle de Tanger-Algésiras qui a atteint 36,8%, au 14 août 2022. De plus, tous les ports espagnols impliqués dans l’opération Paso del Estrecho/Marhaba 2022 (Alicante, Almeria, Málaga, Algésiras, Tarifa, Ceuta, Melilla et Motril) ont supporté le passage de 1 419 433 passagers et 346 805 véhicules sur un total de 4 611 rotations effectuées.

Les autorités locales soulignent qu’il est «crucial» de prendre les billets à l’avance et d’embarquer une heure à l’avance. Plusieurs mesures ont été mises en place, notamment l’«application des chiffres de l’interchangeabilité des billets et/ou des créneaux horaires afin d’accélérer les transits et de gagner des rotations quotidiennes» et la «mise en œuvre du circuit d’attente dynamique (double circuit) conçu dans l’extension du quai de la Puntilla, générant de l’espace additionnel de zones d’embarquement avec près de 2 000 véhicules».