Le jury du Prix international Booker 2023 présidé par la Franco-marocaine Leïla Slimani

La romancière franco-marocaine Leïla Slimani présidera l'année prochaine le jury du Prix international Booker, qui récompense des écrivains de fiction. Selon The Book Seller, elle sera rejointe par Uilleam Blacker, l'un des principaux traducteurs littéraires britanniques de l'ukrainien, Tan Twan Eng, le romancier malaisien présélectionné par Booker, Parul Sehgal, écrivain et critique au New Yorker et Frederick Studemann du Financial Times.

Le prix annuel de 50 000 £, réparti à parts égales entre l'auteur et le traducteur, est décerné au meilleur ouvrage de fiction traduit, sélectionné parmi les romans publiés au Royaume-Uni et en Irlande entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023. Il y aura un prix de 5 000 £ pour chacun des titres présélectionnés, ajoute la même source.

«La fiction est ma maison et je suis plus qu'heureuse de pouvoir y vivre plusieurs mois, entourée d'amis et de collègues, pour célébrer notre passion des mots et des histoires. C'est un grand honneur et une grande responsabilité de remettre ce prix prestigieux à un romancier et à son traducteur dont les talents leur ont permis d'être lus par des lecteurs anglophones», a réagi la romancière Leïla Slimani.

La liste longue de 12 ou 13 livres de l'International Booker Prize sera annoncée en mars 2023 et la liste restreinte de six livres en avril. Le titre gagnant sera annoncé lors d'une cérémonie en mai 2023.