Maroc : Le CRI de Béni Mellal-Khénifra accompagne les investissements des MRE dans la région

Le Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra tient, au cours de la deuxième quinzaine d’août, en partenariat avec l’Agence Belge de développement (Enabel), une série de webinaires sur l’écosystème d’accompagnement des investissements des Marocains du monde (MDM). Ces rencontres s’organisent en marge de la célébration de la Journée nationale des MRE, dans le cadre du programme Izdihar MDM visant à accompagner les investissements des MRE au niveau de la Région Béni Mellal-Khénifra. «Ils s’insèrent également dans le cadre du projet Déploiement des politiques migratoires au niveau régional (DEPOMI) financé par l’Union européenne», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les webinaires couvrent les cinq provinces de la région. Ils constituent une opportunité de renforcement des liens avec les membres de la communauté marocaine à l’étranger et les porteurs de projets locaux, pour «informer ces derniers des services qui leur sont dédiés dans le cadre des programmes d’accompagnement ainsi que des opportunités d’investissement offertes au niveau régional», a indiqué la même source. Les webinaires connaîtront la participation de «représentants des différents secteurs et institutions concernés en vue de susciter une forte adhésion et implication des membres de la diaspora marocaine à cette initiative», souligne encore le communiqué.

Directeur général par intérim du CRI Béni Mellal-Khénifra, Adil Azmi a indiqué que l’organisation de ce cycle se veut une «opportunité pour renforcer la communication et les efforts déployés pour satisfaire les attentes des marocains résidents à l’étranger par rapport aux services administratifs et aussi une occasion pour en améliorer l’efficience». Il a ajouté que le programme Izdihar, dans sa déclinaison MDM, «propose une panoplie de services d’accompagnement visant à faciliter l’accès au foncier et au financement, l’obtention des autorisations nécessaires, la création d’entreprises, le développement des idées de projet, et l’aide à l’élaboration de l’étude du projet, en plus de la formation dans les différents domaines liés à création et la gestion des entreprises».