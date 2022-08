«Poussière noire» à Kénitra : Une ONG annonce la saisie du parquet

Alors que le phénomène de «Poussière noire» à Kénitra semble s’intensifier pendant cette période estivale, la Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'Homme (LMCDH) a tiré, dimanche, la sonnette d'alarme. Dans un communiqué, elle annonce son intention de porter plainte en urgence auprès du procureur du roi près la Cour d'appel de Kénitra.

L’ONG a attiré l'attention sur l'émission généralisée de «poussière noire» dans la ville, soulignant qu'elle avait reçu des plaintes de citoyens confirmant ce phénomène et ses répercussions sanitaires, surtout chez les enfants et les personnes atteintes de maladies respiratoires. Elle explique que les enquêtes confirment que les centrales thermiques et les émissions produites par la zone industrielle sont directement responsables de cette poussière noire.

L’association a critiqué, par ailleurs, les conclusions d’un rapport officiel qui attribuait les raisons du retour de cette poussière dans le ciel de Kénitra à «une élévation de la température durant l'été. Elle a également appelé le gouvernement à mettre en œuvre ses obligations en matière de droit à un environnement sûr, propre, sain et durable et de travailler à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour l'utilisation des droits humains dans l'élaboration des politiques environnementales.

La même source a également appelé le Préfet de la ville à se concentrer sur ce dossier qui touche directement la santé publique de tous les habitants de Kénitra et de ses visiteurs, notant que le bureau de l’ONG étudie la possibilité d'«organiser un sit-in pour dénoncer l'ignorance de ce danger qui perdure dans le temps sans trouver de solutions appropriées».