Migration irrégulière : Le Maroc recevra 500 millions d’euros de l’Union européenne

Le gouvernement du Maroc recevra plus de fonds européens pour le contrôle de ses frontières. Selon El Pais, l’Union européenne prépare une enveloppe de plus de 500 millions d'euros qui servira à aider le Maroc à stopper la migration irrégulière.

«Ce renforcement de la coopération en matière de migration couvrira la période de 2021 à 2027 et dépasse de près de 50% le cadre de financement précédent», ajoute la même source, notant que le budget sera divisé en différents projets. Ainsi, les nouveaux mécanismes de coopération entre le Maroc et l'Union européenne comprendront principalement l'appui à la gestion des frontières, le renforcement de la coopération policière (y compris les enquêtes conjointes), la sensibilisation aux dangers de l'immigration irrégulière, ainsi que le renforcement de la coopération avec les agences de l'Union européenne. En outre, les politiques d'intégration et de protection des réfugiés au Maroc seront encouragées et la lutte contre les mafias sera intensifiée, précise-t-on.

«L'important programme d'aide, qui sera complété par des subventions pour d'autres pays d'Afrique du Nord, est un signe du rôle croissant du Maroc en tant que partenaire prioritaire, après que l'Espagne a averti de la nécessité de prendre soin des accès par le sud», poursuit le journal qui explique que «cela n'a pas été une négociation facile». En effet, «Rabat maintenait ses exigences élevées et Bruxelles voulait plus d'engagements en retour». Au final, «le pacte est clos, même si son application finira de se concrétiser à l'automne», conclut-on.