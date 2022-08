Allemagne : Un Marocain poursuivi pour le meurtre de son ex-petite amie et son enfant

En Allemagne, le tribunal de district de Cobourg, au nord de Nuremberg, est sur le point d’achever un procès où un Marocain de 35 ans est poursuivi pour double meurtre. Selon la presse allemande, il aurait assassiné son ex-petite amie et son enfant.

Des témoins et des experts ont été entendus dimanche, lors du procès qui devrait être marqué par les plaidoiries et le prononcé du verdict. Le parquet accuse, en effet, le Marocain d'avoir poignardé à mort la femme et sa fille alors âgée de deux ans dans un logement pour demandeurs d'asile à Kronach (à l’Est de Cobourg) l'année dernière. Au tribunal, l'homme a nié le meurtre, expliquant qu’il ne voulait que «blesser son ex-partenaire».

Le procès a commencé au printemps. En raison du mauvais état de santé de l'accusé, ce dernier avait été entendu dans une chambre à la clinique. Peu après le drame, il s'était aspergé d’un liquide inflammable et s’était immolé par le feu. Il a survécu avec des blessures graves.

Selon la presse, l’homme est accusé non seulement de double meurtre, mais aussi d'incendie criminel aggravé.