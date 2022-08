Ceuta : 11 mineurs marocains tentant de traverser le Détroit de Gibraltar secourus

Le service public chargé de la sûreté maritime dans les eaux espagnoles (Salvamento Marítimo) a annoncé avoir secouru, samedi, 11 mineurs marocains qui ont quitté une plage de Ceuta avec l’intention de traverser le détroit de Gibraltar. Selon l’agence espagnole EFE, les mineurs ont été localisés par des secouristes de Marsave, entreprise de secourisme desservant la plage de Benítez de Ceuta, qui avaient remarqué qu’un petit bateau naviguant avec plusieurs occupants.

Les mineurs auraient entrepris leur voyage avorté depuis les digues occidentales du port de Ceuta, où se réfugient généralement les mineurs étrangers non accompagnés qui refusent les mesures de protection de l’administration locale. Face à cette situation, le protocole a été activé et la Garde civile et le Salvamento Marítimo ont été avertis. Le bateau de Salvamento Marítimo était le premier à arriver sur place pour secourir les mineurs.

Ces derniers, dont l’un est à peine âgé de 6 ans, ont été au port de Ceuta, où ils ont été pris en charge par des membres de la Croix-Rouge, qui ont constaté qu’ils étaient tous en bonne santé. Les jeunes ont été transférés dans les locaux de la Direction supérieure de la police nationale, où ils ont été pris en charge, puis transférés dans l’un des centres pour mineurs opérationnels de Ceuta.

Le Service de protection de l’enfance de Ceuta prend actuellement en charge 306 migrants non accompagnés, dont la grande majorité sont de nationalité marocaine, en plus d’une demi-douzaine de mineurs originaire de la République de Guinée, le Mali ou le Sénégal.