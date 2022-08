Tanzanie : La Fondation Mohammed VI des Ouléma remet les prix de la 3e édition du concours coranique

La finale de la 3ème édition du Concours de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran a pris fin, dimanche à Dar Es Salam en Tanzanie, avec la remise des prix. Ainsi, dans la catégorie mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch, le Nigérian Katibi Mortada Olatji s'est attribué le premier prix, suivi du Somalien Abdennasser Hassan Ibrahim et du Mauritanien Khatri Dakhi.

Dans la catégorie mémorisation de l’intégralité avec la récitation selon les autres lectures, la première place est revenue à Obaid Allah Abu Bakar du Niger, suivi du Gambien Ahmed Ibrahim Tiam, tandis que la Tanzanienne Sayma Hassan Souleimani a remporté le 3ème prix.

Dans la catégorie psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins 5 Hizbs, le Tanzanien Ahmed Salim Mkoia a remporté le 1er prix, tandis que la 2ème place est revenue à Omar Ahmed Touré de Guinée-Conakry. Le 3ème prix de cette catégorie a été attribué à Abdessamii Abderrahman Houssein de Somalie.

La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a, en outre, tenu à rendre hommage aux plus jeunes participants, à savoir Abdellah Fadel Jalou (9 ans) de Sierra Leone et la kényane Jowairia Habibo-Rahman (10 ans). La Fondation a également rendu hommage aux plus jeunes mémorisateurs en Tanzanie en l’occurrence Abdulmalik Ramadan Souleiman et Hijra Taher Ali. De même, un hommage a été rendu à deux personnalités éminentes de Tanzanie Cheikh Adam Ahmed Abdullah et le déclamateur Mohamed Nacer Imran.

A rappeler que la cérémonie de clôture du concours a été organisé du 11 au 14 août à la Mosquée Mohammed VI à Dar Es Salaam