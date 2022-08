Lyon : Une jeune de nationalité marocaine décapite son père dans un parking

Un jeune homme de 25 ans et de nationalité marocaine a été arrêté, dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir décapité son père de 60 ans, dans un parking à Saint-Priest (Lyon). Lors de son interpellation, le mis en cause déambulait avec la tête de son père dans une main et un couteau de cuisine dans l’autre, selon l’AFP, citant le parquet de Lyon.

Une source proche du dossier a indiqué à l’agence de presse que «vers 2h du matin, la police municipale a alerté la police nationale de la découverte d’un corps décapité sur un parking. Les policiers municipaux signalent qu’un homme déambule avec une tête dans une main et un couteau dans l’autre». Des policiers de la BAC sont parvenus à interpeller cet homme, «qui a tenté de leur donner des coups de couteau, sans les blesser», a ajouté à l’AFP.

Le jeune homme, en situation administrative régulière, est connu «pour des faits de droit commun, des différends familiaux sur fond d’alcool et de stupéfiants», mais jamais pour des faits de radicalisation, a encore rapporté l’AFP.

Selon ActuLyon, alors qu’il se débattait face aux forces de l’ordre, le mis en cause aurait crié «Allah Akbar». Il a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête q été confiée à la Sûreté départementale du Rhône.