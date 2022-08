Football : La ville de Berkane célèbre le sacre de la RSB en Coupe du Trône

Une cérémonie a été organisée, vendredi soir sur la place Mohammed VI à Berkane, pour célébrer la consécration de la Renaissance sportive de Berkane (RSB) qui a remporté la Coupe du Trône de football pour le compte de la saison 2020-2021.

Cet événement, organisé notamment par la préfecture de la province de Berkane et les Conseils communal et provincial de Berkane, a rendu hommage au joueurs et à l'équipe dirigeante et technique de la RSB, qui a également remporté la Coupe de la confédération africaine de football (CAF).

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, du président de la RSB, Hakim Benabdellah et du nouveau directeur technique des Oranges, l’entraîneur algérien Abdelhak Benchikha, ainsi que d’élus, de responsables des secteurs de l’Education nationale et des Sports et de plusieurs personnalités.

La rencontre, placée sous le thème «Berkane productrice de champions», a aussi rendu hommage aux élèves méritants de la province de Berkane, dans une ambiance festive qui célèbre aussi bien l’excellence sportive que scolaire. Dans une allocution à cette occasion, M. Habouha a salué les grands succès remportés par la RSB à l’échelle nationale et continentale grâce aux efforts des joueurs et cadres de l’équipe, qui jouissent de l’appui continu des supporters berkanis.

La RSB s’est aussi érigée en école exemplaire en matière d’encadrement des jeunes et d’innovation dans les modes de gestion, a-t-il souligné, notant que les succès de la RSB constituent une source de motivation et d’inspiration pour assurer l’essor de Berkane dans l’ensemble des domaines.

De son côté, M. Benabdellah a exprimé ses remerciements à l’ensemble des acteurs, intervenants et partenaires de l’équipe, qui, grâce à la conjugaison de leurs efforts, ont permis à la RSB de briller sur la scène nationale et africaine, saluant en particulier les supporters du collectif orange, qui ont toujours été derrière leur équipe quelles que soient les circonstances.