Espagne : De janvier à juillet, l’Algérie a perdu 42% de ses parts de marché de gaz

Après la décision du président Abdelmadjid Tebboune de fermer le gazoduc Maghreb-Europe, passant par le Maroc, l’Algérie n'a cessé de perdre des parts importantes dans le marché du gaz en Espagne. En témoignent les dernières statistiques d’Enagás, la société chargée du maintien et du développement des infrastructures gazières en Espagne. Elles montrent que la Sonatrach, durant les sept mois de 2022, jusqu’à 42% de ses exportations gazières vers l’Espagne.

Au cours la période de référence, l'Espagne a acheté 64 534 gigawattheures (GWh) de gaz à l'Algérie, dont 60 056 GWh (93 %) transférés par l’oléoduc Medgaz et le reste par méthaniers sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL). Entre janvier et juillet, les importations algériennes de gaz ne représentent que 24,5% contre 48,8% pour la même période en 2021.

Les chiffres publiés par Enagás confirment une fois de plus la place des Etats-Unis en tant que premier fournisseur de l’Espagne en gaz, avec une part de 32,9 %, soit 86 609 GWh. Avant la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, décidée fin octobre 2021 par le président algérien, les exportations américaines de gaz vers l’Espagne ne représentaient que 16% en septembre 2021. En revanche, le volume de gaz en provenance de l’Algérie, essentiellement transféré alors par les pipelines GME, qui passe via le Maroc, et Medgaz, avoisinait 48% du total des importations espagnoles.