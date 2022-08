﻿﻿Yassine Bounou dans le top 10 pour le Trophée Yachine du meilleur gardien de but

L’international marocain évoluant au club espagnol FC Séville, Yassine Bounou, fait partie des dix nominés pour le Trophée Yachine du meilleur gardien de but. Le portier des Lions de l’Atlas est sur la liste, avec d’autres grands noms des clubs européens.

Here are the ten Yachine Trophy nominees ⤵️



?? Yassine Bounou



?? Alisson Becker



?? Thibaut Courtois



?? Ederson



?? Mike Maignan



?? Edouard Mendy



?? Manuel Neuer



?? Jan Oblak



?? Kevin Trapp



?? Hugo Lloris#TropheeYachine #ballondor pic.twitter.com/BD3asXqu5g