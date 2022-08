Diaspo #251 : Nabil Labhilil, dynamo de l’équipe de France de football pour amputés

Capitaine de l’équipe de France de football amputé, Nabil Labhilil est sur tous les fronts. Depuis deux ans, le joueur franco-marocain a même revendu ses deux entreprises immobilières, pour devenir éducateur de sport et se consacrer à plein temps à sa passion. Car au-delà de la performance sportive en elle-même, c’est toute une philosophie de vie que le capitaine de l’équipe s’attelle à transmettre à travers le ballon rond, surtout auprès des plus jeunes.

«Je ne travaille pas uniquement sur les techniques de jeu, mais sur un ensemble de valeurs à transmettre à travers le jeu, notamment les principes de respect, de différence, de détermination, de passion à faire ce qu’on aime… C’est très important de travailler dessus, surtout pour les jeunes en difficulté qu’on supervise, ou encore les jeunes valides ou amputés au sein des clubs», déclare-t-il à Yabiladi.

La détermination, Nabil Labhilil y a pris goût, depuis le début de son parcours dans le sport. C’est grâce à cette valeur-là qu’il a réussi à se surpasser, à gagner en confiance et surtout à relever les défis pour en faire des opportunités qui lui ont permis d’évoluer.

Un combat pour jouer parmi les valides

Natif de Lyon en 1975, Nabil grandit à Grenoble, une ville très sportive, connue pour ses hauteurs qui attirent athlètes comme férus de randonnées. C’est ainsi que très jeune, il est porté sur différents types de sports. Mais il s’intéresse particulièrement au football. Grâce à son jeu démontrant déjà un potentiel pour une carrière prometteuse, il est repéré lors d’un tournoi et se voit proposer une formation au sein de l’US Bleuets. C’est alors que par un été de 1986, il passe ses vacances à Casablanca, région d’origine de ses parents, avant de rejoindre son club dès la rentrée.

La suite du parcours de Nabil Labhilil bascule à ce moment. Un accident de voiture lui cause une fracture grave au niveau de la jambe. Mal soignée, cette partie a dû lui être amputée. Le jeune imagine encore qu’il se remettrait sur ses deux pieds, à la fin du séjour hospitalier, mais il découvre l’amputation, à son réveil. D’un coup, il voit ses rêves de percer dans le football s’évaporer. «Le regard des autres était très difficile à gérer, les deux premières années. J’étais en fauteuil roulant, puis je suis passé à une paire de béquilles, mais le matériel de l’époque n’était pas très adapté au sport», se souvient-il.

Mais la détermination de Nabil le pousse rapidement à doubler d’effort pour trouver d’autres solutions qui lui permettront de se frayer un chemin vers le terrain. Persévérant, il apprend à jouer au football avec des béquilles, au sein d’équipes de valides. «Je n’aimais pas porter ma prothèse. Je voulais m’habituer aux mêmes entrainements que les valides, mais avec mes béquilles», nous confie-t-il. Dans le temps, le foot-amputé n’existe pas en France, encore moins une sélection ou une fédération nationale spécifique. Le joueur se bat pour évoluer au sein des valides, ce qui lui permet de développer un jeu très fluide.

Grâce à la qualité de ses performances sur le terrain, Nabil Labhilil est repéré par l’équipe de football pour amputés de Manchester City. En 2006, il est contacté par le capitaine de l’équipe, qui lui organise un accueil en club professionnel comme il en a toujours rêvé. «J’ai fait des matchs de championnat et le capitaine m’a dit : si tous les joueurs étaient comme toi en France, ce serait magnifique», nous raconte encore le footballeur. Pour percer dans le domaine, il exprime même sa volonté d’obtenir la nationalité britannique et de jouer en équipe nationale.

Fondateur du football pour amputés en France

Aidé par les joueurs de Manchester City, Nabil est mieux encadré pour constituer lui-même une sélection nationale en France. Pressé par le temps, il a seulement quatre mois pour entraîner ses joueurs et participer à la Coupe du monde de 2007.

«J’ai commencé avec une équipe où j’étais réellement le seul footballeur. Tous les autres venaient de disciplines différentes: un judoka, un rugbyman, un surfer et trois athlètes de course. Nous avons été rapidement éliminés, mais nous avons pu gagner un match en poule, ce qui a été notre objectif principal. Cette première participation nous a donné un coup de panache pour structurer le foot amputé en France.» Nabil Labhilil, capitaine de l’équipe de France de football amputé

Dans le pays, Nabil Labhilil devient un sportif de référence dans l’organisation du football pour amputés. Sa formation universitaire à Grenoble et ses qualités organisationnelles acquises dans le monde de l’entrepreneuriat lui permettent de mener à bien le projet de création d’une fédération de sport pour amputés. Beaucoup de joueurs ont exprimé leur souhait de le rejoindre. «Nous avons maintenant cinq équipes françaises, avec un vrai championnat et des séances d’entrainement, en plus de journées de travail mixte, entre joueurs valides et amputés, filles et garçons, petits et grands», nous explique-t-il.

Ambitionnant toujours de continuer à développer le domaine, Nabil participe à élaborer la plateforme de la Fédération européenne de football pour amputés, constituée désormais de 24 équipes nationales d’Europe. Il devient membre de la commission technique de la Fédération internationale, en plus d’évoluer en club au sein de l’Olympique Jouy le Moutier, dont il est le fondateur et le directeur en région parisienne.

Eclairer le chemin pour les autres jeunes en difficulté

Depuis, Nabil Labhilil voit son palmarès s’élargir. En 2018, il est vainqueur de la Coupe de France Malmarchand, élu meilleur buteur et vainqueur du Tournoi Charles Santré. En 2019, il remporte encore la Coupe de France et est élu meilleur buteur du tournoi, de même que dans le Championnat de France. En 2021, il est champion de France et occupe la cinquième place à la League des champions. En septembre prochain, il enfilera encore le maillot du Onze de France, pour participer à la Coupe du monde prévue en Turquie.

«Ma réussite personnelle et due à mon management et à mon ambition d’évoluer davantage. L’espoir pour moi est de faire passer cette discipline au circuit professionnel, puisqu’elle se joue encore en amateur.» Nabil Labhilil

Sur le plan humanitaire, son club est très engagé à l’internationale, notamment au Maroc, où Nabil espère voir la même évolution du football pour amputés. Dans ce cadre, il travaille avec une association sportive à Rabat. A Tétouan, il œuvre non seulement pour démocratiser cette discipline, mais aussi pour accompagner les familles d’enfants autistes afin de leur donner les moyens de l’accompagnement quotidien nécessaire.

Pour faire connaître le foot amputé, le capitaine de l’équipe de France prévoit, dimanche 14 août au grand stade de Tétouan, une journée de sensibilisation, en présence de l’entraîneur de sa sélection.