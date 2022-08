Beach Korfball : Nador accueille les 19 et 20 août le premier championnat du monde

La plage artificielle de Nador accueillera, les 19 et 20 août courant, la première édition du Championnat du monde de Beach Korfball, organisé sous l'égide de la Fédération internationale de Korfball (IKF). Cet événement, initialement prévu en 2021 et qui a été reporté en raison de la situation liée à la pandémie de la Covid-19, connaîtra la participation de sélections venant de quatre continents, à savoir les Etats-Unis d’Amérique, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, la France, Hong Kong (Chine), la Hongrie, l’Inde, le Cameroun, l’Angleterre, le Pays de Galles, la Pologne et le Maroc.

La ville de Nador a été choisie pour accueillir cet événement sportif international sur la base du dossier de candidature présenté par l’Association marocaine de Korfball (AMK). Dans un communiqué, l’AMK affirme vouloir, à travers cette manifestation sportive internationale, mettre la lumière sur les atouts du Maroc et contribuer à la promotion touristique, culturelle et sportive de la région, tout en participant à la relance économique post-covid, le but étant d’ériger Nador en capitale des sports de plage et en locomotive touristique pour la région de l’Oriental.

Cet évènement, qui coïncide avec la célébration de la Fête de la Jeunesse et la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple, constitue la première compétition sportive à l'échelle internationale organisée à Nador.

Le Korfball est un sport collectif proche du basket-ball inventé aux Pays-Bas en 1902. Il se distingue par sa mixité, puisqu’il oppose des équipes de huit joueurs constituées chacune à part égale d’hommes et de femmes. L’AMK, qui œuvre pour la promotion du Korfball au Maroc, est membre de l’IKF, basée aux Pays-Bas.