E-commerce : 85% des Marocains s'inquiètent de la protection de leurs données personnelles

Près de neuf consommateurs sur dix (85%) veulent savoir comment leurs informations personnelles seront protégées avant de payer en ligne. De même, 78% des consommateurs ont déclaré que la sécurité des moyens de paiement proposés sur le site web d'un commerçant était la principale raison pour laquelle ils choisissaient de payer en ligne avec leur carte plutôt qu'en espèce à la livraison (COD), selon l'enquête 2022 Stay Secure, lancée par Visa et HPS Switch.

La garantie que leurs données de paiement seront protégées (préservation de la vie privée) arrive en deuxième position (57% des consommateurs), tandis que le prix des biens ou des services est la considération la moins importante (21%) pour le choix du mode de paiement, ajoute la même source. La même tendance a été observée en magasin, où les consommateurs ont classé la sécurité du système de paiement du commerçant (74%) comme le facteur le plus important lorsqu'ils envisagent des options de paiement numérique pour payer des biens et des services, suivi par les garanties et les politiques de retour (64%) et la sécurité et l'hygiène (39%).

Plus de trois consommateurs interrogés sur cinq ont effectué un paiement numérique au cours du dernier mois, et près de la moitié des personnes interrogées utilisent davantage de paiements numériques en magasin - notamment sans contact - et en ligne depuis l'arrivée de Covid-19. La majorité des consommateurs (77%) ont déclaré qu'ils changeraient de magasin ou de site d'achat en ligne et d'application en fonction des méthodes de paiement proposées par les commerçants, fait savoir l'enquête.

Par ailleurs, l'enquête indique que parmi les consommateurs qui ont utilisé les paiements numériques au cours de l'année écoulée, la majorité (91%) connaît les solutions de paiement à tempérament/BNPL (Buy Now Pay Later) et 40% d'entre eux y ayant déjà eu recours.