Y-School promeut un outil d’apprentissage de l’arabe accessible aux enfants de MRE

D’ici la rentrée prochaine, l’équipe de Y-School lancera un média en ligne, sous forme de tribune aux sachants et de référence en ligne regroupant des podcasts de leçons. La ligne éditoriale est «résolument tournée vers la production d’un contenu utile et positif pour la jeunesse». Cette nouvelle solution technologique permet notamment l’apprentissage de la langue arabe de manière accessible et simplifiée, en fonction des besoins des apprenants. L’initiative ambitionne aussi de toucher les enfants des Marocains résidant à l’étranger, qui souhaitent assurer la transmission de la langue à leurs petits, a appris Yabiladi auprès des initiateurs du projet.

Créée dès 2021, dans un contexte de crise sanitaire qui a accéléré la réflexion sur l’enseignement à distance, Y-School est ainsi devenue une Edtech qui met le savoir «à la disposition du plus grand nombre». Il s’agit de proposer une solution adaptée selon la demande en matière d’enseignement académique, professionnel ou relatif à divers champs de connaissance, indique Abdelmounaim Faouzi, fondateur Y-School.

«Nous sommes convaincus que regarder une vidéo ne remplacera jamais l’interaction sachant/apprenant», indique l’initiateur, expliquant avoir fait le choix du Live, ce qui permet de rassembler un important nombre d’enseignants venus de partout à travers le monde. C’est dans le cadre de cette démarche que Yool Tech ambitionne d’investir davantage l’enseignement des langues, notamment l’arabe pour les enfants de MRE, au vu de son expérience dans le soutien scolaire (bilingue, missions étrangères, CE1, CP, 9ème, Terminale STMG, etc.).

La formation professionnelle permet aussi un accompagnement dans l’apprentissage ou la reconversion dans différents domaines d’expertise, en plus des solutions d’apprentissages variés, dans les sciences humaines, la philosophie, les langues, l’Histoire, la géographie, la géopolitique ou la littérature. Ces contenus sont accessibles aussi bien aux élèves qu’aux étudiants, travailleurs, passionnés, retraités ou curieux.