Fouzi Lekjaa revient sur les raisons du limogeage de Vahid Halilhodzic

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a expliqué, ce vendredi, que le limogeage de l’entraîneur franco-bosniaque Vahid Halilhodzic est lié à sa tendance à exclure des joueurs importants de la sélection. Dans une interview accordée à l’agence espagnole EFE, Fouzi Lekjaa évoqué les cas de «footballeurs qui avaient joué pendant six ou sept matchs avec la sélection» mais qui «étaient écartés et empêchés» de porter à nouveau le maillot national.

Pour lui, le désormais ex-entraineur des Lions de l’Atlas «manquait d’attention à promouvoir le lien entre les joueurs et leur équipe technique et à les motiver à donner le meilleur d’eux-mêmes, qui est le rôle principal du préparateur». «Cela a généré un sentiment d’apathie. Dans un contexte fraternel, il a fallu expliquer à Vahid que les Marocains commençaient à se lasser de sa philosophie», a-t-il ajouté.

Fouzi Lekjaa a reconnu que Vahid Halilhodzic a rejoint l’équipe nationale alors qu’elle traversait une «transition générationnelle». Plusieurs de ses joueurs avaient terminé leur carrière alors que le royaume devait restaurer former à nouveau une équipe jeune et compétitive. Le président de la FRMF a promis de trouver un remplaçant du Franco-bosniaque avant la fin du mois d’août.

«En plus de préparer l’équipe à la Coupe du Monde, nos objectifs sont clairs. Le classement pour la Coupe du Monde et la CAF sont indiscutables et, comme nous sommes la deuxième équipe d’Afrique (derrière le Sénégal, selon le classement FIFA, ndlr), nous devons impressionner la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Nous avons un an pour nous préparer à cet événement qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d’Ivoire», a-t-il conclu.

Jeudi, la FRMF a annoncé dans un communiqué la résiliation à l’amiable du contrat avec Vahid Halilhodzic, signé en août 2019, suite à des «divergences» dans la manière de préparer la sélection marocaine pour le Mondial 2022 prévu au Qatar.