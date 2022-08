Le Maroc compte 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce qui représente 16,2% de la population totale en 2021, ressort-il d'une note d'information du Haut-Commissariat au Plan (HCP), publiée à l'occasion de la Journée internationale de la Jeunesse (12 août). Une proportion de 50,9% de ces jeunes sont de sexe masculin, 59,9% des citadins et 56,6% sont âgés de 15 à 19 ans, précise le HCP, ajoutant que plus de 6 jeunes sur 10 (64,6%) ont un diplôme de niveau moyen, 20,6% un diplôme de niveau supérieur et 14,8% n'ont aucun diplôme.

D'après ladite note, la région de Casablanca-Settat concentre près du cinquième (19,1%) des jeunes de 15 à 24 ans, celle de Marrakech-Safi vient en seconde position avec 13,6%, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,1%) et de Fès-Meknès (12,2%). Par ailleurs, le HCP fait savoir que plus d'un jeune sur quatre âgés de 15 à 24 ans (26% ou 1,5 million) au niveau national ne travaille pas, n'est pas à l'école et ne suit aucune formation. Environ 73,4% d'entre eux sont des jeunes femmes dont 41,3% sont mariées et 65,7% ont un diplôme. En milieu rural, environ 81,7% de cette catégorie sont des jeunes femmes.

مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للشباب: يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24سنة 16,2% من سكان المغرب خلال سنة 2021، ويقدر عددهم 5,9 ملايين شخص .#المندوبية_السامية_للتخطيط#اليوم_العالمي_للشباب https://t.co/2t0WzEe0ao — HCP Maroc (@hcpmaroc) August 12, 2022

Parmi la population en âge de scolarisation dans l'enseignement secondaire qualifiant (de 15 à 17 ans), 12,6% (270 000 personnes) ne travaillent pas, ne sont pas à l'école et ne suivent aucune formation. Cette proportion est de 19,5% parmi les filles (198 000 personnes) et de 6,5% parmi les hommes (72 000 personnes). Parmi les jeunes âgés de 18 à 24 ans, cette proportion atteint 33,5% (1 259 000 personnes), 49,1% parmi les filles (925 000 personnes) et 17,8% parmi les hommes (335 000 personnes).

La note ajoute que le taux de chômage atteint 31,8% pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans au niveau national, contre 13,7% pour les personnes âgées de 25 à 44 ans et 3,8% pour les personnes âgées de 45 ans ou plus, précise la même source. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans titulaires d'un diplôme de niveau supérieur s'élève à 61,2%. Il est de 30,4 % pour les jeunes détenteurs d'un diplôme de niveau moyen et de 12,9% pour ceux n'ayant aucun diplôme. Le taux de chômage des jeunes est plus prépondérant en milieu urbain et parmi les jeunes femmes.