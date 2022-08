Des étudiants à Agadir conçoivent un guide médical en Tamazight

Des étudiants en médecine au Maroc ont créé un guide médical en tamazight pour aider les professionnels de la santé à communiquer avec les patients des communautés ne parlant pas la Darija. Ce guide a été élaboré par des étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Ibn Zohr à Agadir, avec une terminologie médicale en tamazight, dans l’objectif de combler le fossé linguistique qui affecte la qualité de la communication médecin-patient et donc l'accès aux services médicaux, rapporte Al-fanar Media.

Camélia Reinhart, étudiante en cinquième année à la Faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir et membre de l'équipe de préparation du guide en tamazight, a déclaré que les étudiants avaient également rencontré ces mêmes difficultés. «Nous avons été convaincus de la faisabilité de cette initiative parce que nous avons vécu ce problème de communication en tant qu'étudiants, lors d'une formation clinique au Centre hospitalier régional Hassan II à Agadir», a-t-elle confié.

L’idée a vu le jour en 2018. Avec quelques collègues, les étudiants ont sollicité l'aide de Youssef Khabbal, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacieen coopération avec l'Association des étudiants en médecine d'Agadir. Il a fallu une année entière de travail difficile pour terminer le guide. «Nous avons cherché des traductions appropriées, sans se limiter à la traduction littérale», a déclaré l’étudiante. D’un manuel interne pour s'occuper des patients, l’initiative a été étendue à des ateliers sur le campus pour enseigner la langue amazighe pour la communication médicale. Des dizaines d'étudiants ont en bénéficié.

Le succès de la première édition du guide auprès des étudiants, les auteurs ont décidé de publier une deuxième édition révisée, avec des traductions plus précises et des synonymes ajoutés en arabe dialectal. De plus, l'idée s'est développée davantage après qu'une équipe de médecins français a intégré le contenu du guide dans Mediglotte, une application en ligne de traduction médicale entre les différentes langues et dialectes parlés autour de la Méditerranée.