Les Marocains deuxièmes bénéficiaires des premiers permis de séjour en Europe en 2021

L'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) a publié, cette semaine, les données relatives aux premiers permis de séjour pour l’année 2021. Il révèle que l’année dernière, près de 3 millions (2 952 300) de premiers permis de séjour ont été délivrés dans l’UE à des citoyens non européens. Un nombre qui a augmenté de 31% (soit +693 700) par rapport à 2020, pour atteindre le niveau observé avant la pandémie en 2019 (2 955 300).

Selon Eurostat, les motifs d’emploi ont représenté 45% de tous les premiers permis de résidence délivrés en 2021, avec 1,3 million de permis, alors que les raisons familiales représentent 24%, devant ceux liées à l’éducation (12%) ou autres (19%), poursuit la même source. Celle-ci souligne aussi qu’en 2021, la Pologne a délivré un tiers de tous les premiers permis de séjour (967 300, soit 33% du total des permis délivrés dans l’UE), suivie de l’Espagne (371 800, soit 13%) et de la France (285 200, soit 10%).

La Pologne arrive notamment est en tête de liste des premiers permis de séjour liés à l’emploi, avec 790 100 permis délivrés en 2021, soit 27% de tous les premiers permis délivrés dans l’UE. La France a délivré le plus de permis liés à l’éducation (90 600 permis, soit 3%). De plus, les pays de l’UE qui ont délivré le plus grand nombre de permis pour raisons familiales en 2021 étaient l’Espagne (159 200, soit 5%), l’Italie (120 500, soit 4%) et la France (93 300, soit 3%).

Par nationalité, il ressort que les 10 premières nationalités ayant obtenu un permis de séjour dans l’UE représentaient 57% de tous les premiers permis de séjour délivrés en 2021. Dans ce sens, Eurostat indique que 875 800 Ukrainiens ont obtenu leur premier permis de séjour dans les pays de l’UE en 2021, ce qui en fait le plus grand groupe de citoyens parmi tous les bénéficiaires (dont 83% ont été délivrés par la Pologne).

Ils sont suivis par les Marocains, qui ont reçu 150 100 permis, dont 50% délivrés en Espagne. Les Biélorusses leur emboitent le pas, avec 149 000, dont 88% ont été délivrés en Pologne. L’office précise que les citoyens de ces trois pays représentent 40% de tous les premiers permis de séjour délivrés en 2021. Le rapport précise aussi que les principales raisons des permis accordés aux Marocains (59%) étaient liées aux raisons familiales.