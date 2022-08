Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Les incitations à l'investissement présentées aux MRE

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a organisé, mercredi à Tanger, une rencontre de communication à l’occasion de la journée nationale des Marocains résidant à l’étranger, pour présenter les mécanismes d’incitation à l’investissement mis en place en faveur des MRE. Cette rencontre a été organisée en mode hybride sous le thème «La contribution des MRE dans le développement local».

A cette occasion, le directeur général du CRI-TTA, Jalal Benhayoun a indiqué que ce séminaire annuel, organisé par la Wilaya de la région, célèbre les MRE et vise à entretenir des canaux de communication directe entre les Marocains du monde et les administrations et institutions régionales. Il a affirmé que les MRE préfèrent investir dans leur pays, afin de contribuer au développement et créer des opportunités d'emploi, d’où la pertinence du thème de cette célébration qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement, particulièrement son volet relatif à la contribution des différents acteurs dans le développement local, notamment les MRE.

Le responsable a noté que le Maroc met en place, à travers l’adoption de la Charte nationale d’investissement, un système d’investissement innovant, visant la création d’emplois et la promotion d’un développement territorial équitable. Il a souligné, en outre, que les principales mesures de cette charte concernent l’adoption d’indemnités conjointes pour soutenir les investissements, d’une incitation financière supplémentaire pour encourager l’investissement dans les provinces les plus précaires ainsi que d’une subvention sectorielle supplémentaire pour promouvoir les secteurs à fort potentiel.

Par ailleurs, le responsable a évoqué les différentes initiatives menées par le CRI pour soutenir l’investissement, notamment en matière d’intelligence territoriale de soutien aux entreprises, de promotion des investissements d’aide à l’accès au marché du travail, grâce à la collaboration entre le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Wilaya de la région, le CRI et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord.