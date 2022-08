La contribution des MRE au développement local au centre d'une rencontre à Sidi Bennour

Une rencontre de communication a été organisée, mercredi au siège de la province de Sidi Bennour, sous le signe «La contribution de la communauté marocaine résidant à l'étranger au développement local» en commémoration de la Journée nationale du migrant. Cette rencontre, qui intervient en application des hautes instructions du roi Mohammed VI, a été l’occasion d’échanger avec les différents acteurs économiques et sociaux sur la contribution des Marocains résidant à l'étranger (MRE) au développement local. Initiée par la province de Sidi Bennour, cette rencontre a permis de mettre en exergue le rôle majeur joué par la communauté marocaine résidant à l’étranger dans le développement économique de leur pays, à travers leurs importants transferts financiers.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province de Sidi Bennour, Hassan Boukkouta, a indiqué que cette journée se veut une occasion pour mettre en exergue les réalisations et les aspirations des MRE et de jeter la lumière sur leurs contributions significatives dans les différents chantiers de développement de leur pays. Cette rencontre, a-t-il ajouté, est une occasion pour échanger sur les diverses contributions de cette catégorie de la société au processus de développement du pays conformément à une approche globale et participative visant notamment à promouvoir l'investissement et à créer des opportunités d'emploi.

Les travaux de cette rencontre ont été marqués par un débat fructueux, où les MRE ont exposé sans ambages les problèmes et difficultés qui les taraudent, tout en saluant les ponts de communication mis en place, pour prendre en charge leur processus d’accueil, afin de traiter leurs demandes et étudier leurs plaintes et doléances dans de meilleures conditions.