Maroc-Israël : Un accord d’extradition en négociation

Plusieurs jours après sa visite au Maroc, les médias israéliens sont revenus, cette semaine, sur le déplacement de cinq jours de l’Inspecteur général de la police israélienne, Yaakov Shabtai. Ils ont ainsi confirmé qu’Israël et le Maroc auraient convenu de «faire avancer les traités d'extradition» et d'autres efforts contre le crime et le terrorisme.

Des sources non officielles, citées par Ynet, ajoutent que le chef de la police israélienne a conclu «plusieurs accords avec le Maroc» au cours de sa visite de 5 jours, notamment le partage d'informations et de technologies concernant la guerre contre le crime et le terrorisme, ainsi que l’extradition des contrevenants. Au cours de sa visite, Shabtai a rencontré le chef des services de renseignement marocains Abdellatif Hammouchi, ainsi que d'autres hauts responsables de la police et de la sécurité, rappelle-t-on.

Dans un communiqué relayé par l’agence MAP, la DGSN a noté que cette visite ambitionne «le partage des expériences et des expertises dans les divers domaines sécuritaires, particulièrement dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et les différentes formes du crime transnational organisé». Les deux parties ont souligné «leur volonté ferme et leur détermination commune à ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de la coopération sécuritaire bilatérale, de telle sorte à consolider la sécurité et la stabilité régionale et à lutter fermement contre les différents menaces et périls criminels qui guettent les citoyens des deux pays».