Une rencontre sur le rôle des MRE dans le développement local à Midelt

Le rôle des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans le développement local a été au centre d'une rencontre organisée, mercredi, au siège de la province de Midelt. Présidée par le gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, cette rencontre, marquée par la participation de représentants des services extérieurs et de plusieurs responsables locaux, a été initiée à l'occasion de la Journée nationale du migrant, célébrée le 10 août de chaque année.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi a indiqué que la rencontre se veut un rendez-vous annuel visant à consolider les liens avec les MRE et à mettre le point sur leurs aspirations et attentes, mettant en relief leur contribution à la dynamique de développement que connait le Maroc à tous les niveaux. Dans cette lignée, il a souligné que toutes les administrations et services extérieurs sont mobilisés pour accompagner les MRE et les soutenir dans la réalisation de leurs projets d’investissement aux niveaux local et régional, à travers notamment la mise en place de permanences, en vue d’examiner leurs dossiers et accélérer leur traitement.

Il a, dans ce sens, salué l'implication des MRE dans toutes les initiatives de développement et les chantiers d’envergure lancés par le roi Mohammed VI, notant que cette rencontre constitue une occasion pour débattre de leurs préoccupations et attentes et s’arrêter sur les différentes contraintes auxquelles ils font face lors de l’exécution de projets d’investissement.

De leur côté, les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger ont mis en exergue les efforts déployés au niveau de la province de Midelt pour réaliser un développement global, appelant les différentes parties prenantes à trouver des solutions efficaces aux difficultés rencontrées.

Cette rencontre à laquelle ont pris part les chefs des services extérieurs, les élus et les membres de la communauté marocaine à l'étranger, a été une occasion d’aborder différentes questions concernant les MRE, dont les opportunités d’investissements qui leur sont offertes au niveau de la province de Midelt.