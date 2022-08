Le Maroc prend part à un tournoi de lutte en Israël

L’équipe nationale marocaine de lutte est prête à concourir en Israël ce mois-ci, dans le cadre d’un tournoi organisé par l’Etat hébreu. Selon la presse israélienne, cette participation intervient dans le cadre du réchauffement des liens d’Israël avec certaines nations arabes qui porte ses fruits dans le monde du sport.

Le tournoi, qui aura lieu dans la ville méridionale de Beersheba les 25 et 26 août, commémore le 50e anniversaire des événements survenus lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. Les organisateurs ont d'ailleurs baptisé le tournoi «The Slavin, Halfen, Weinberg & Gottfreund Memorial».

L’équipe du Maroc comprendra au moins huit athlètes et 10 autres membres de la délégation, y compris des officiels de haut rang la Fédération internationale des luttes associées, l’organisme international régissant la lutte amateur, ont déclaré les organisateurs israéliens.

La Fédération royale marocaine des luttes associées (FRMLA) a déclaré dans une lettre avoir accepté l’invitation de l’équipe israélienne au tournoi, poursuit la presse israélienne, ajoutant que le gouvernement marocain finance la participation de l’équipe. «Que le sport serve toujours la paix dans le monde et la convivialité entre les nations», a déclaré le représentant marocain Fouad Meskout, président du Conseil africain de la lutte mondiale.

Le titre non officiel du tournoi est «Wrestle for Peace». L’équipe marocaine et la Fédération de lutte israélienne signeront également un accord sur la formation continue et la compétition ensemble, ont déclaré les organisateurs israéliens.