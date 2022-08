Une rencontre de communication au profit des MRE à Khénifra

Une rencontre de communication a été organisée, mercredi à Khénifra, au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, en célébration de la Journée nationale des MRE, célébrée le 10 août de chaque année. Organisée cette année sous le signe «La contribution des MRE au développement local», cette rencontre a été l'occasion de mettre en relief le rôle joué par les marocains du monde en faveur du développement de leur mère-patrie, et leur implication dans les différents projets et chantier de développement lancés par le Royaume pour garantir la justice sociale et l'essor économique du pays.

Cette rencontre, organisée par les autorités locales, vise à renforcer davantage les liens déjà solides entre les membres de la diaspora marocaine et leur mère-patrie, à préserver et consolider leur identité marocaine authentique, et à susciter l'adhésion des MRE aux grands projets structurant mis en œuvre dans le Royaume et leur contribution au développement, au progrès et à la prospérité de leur patrie, le Maroc. Les intervenants à cette rencontre ont souligné les efforts consentis par l’ensemble des acteurs en vue d’améliorer les structures d'accueil et d'orientation des MRE, et de trouver des solutions aux problèmes qui les préoccupent dans les meilleurs délais et de leurs simplifier les démarches et les procédures administratives liées au traitement de leurs dossiers.

Dans des déclarations à la MAP, des membres de la communauté marocaine à l'étranger ont salué la commémoration de cette journée nationale et l'organisation de cette rencontre qui leur a permis d'échanger autour de leurs préoccupations, notamment celles liées à la simplification des démarches administratives et à l'investissement.

A cette occasion, le président du conseil communal de Khénifra, Mustapha Baya a rappelé que la commune a instauré une permanence, en dehors des horaires de travail, pour permettre à cette catégorie d'accéder aux services communaux dans de meilleures conditions et dans les plus brefs délais. La commune a également procédé à la dématérialisation de certains services qui sont désormais accessibles en ligne ce qui dispense les usagers y compris les MRE de se déplacer physiquement pour accomplir leurs démarches administratives, a-t-il fait savoir.