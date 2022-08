Football : La CAF annonce une Super Ligue africaine dès août 2023

La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé, mercredi à Arusha en Tanzanie, le lancement de la Super Ligue africaine dès août 2023. «Le coup d'envoi officiel de cette ligue sera donné en août 2023», a annoncé le président de la CAF Patrice Motsepe, rappelant que la décision du lancement de la Super Ligue africaine avait été prise le mois dernier par le Comité exécutif de la CAF.

La prime totale de la Super Ligue sera de 100 millions USD, tandis que le vainqueur recevra 11,5 millions USD, a rappelé le président de l'instance footballistique africaine lors de la 44e Assemblée générale ordinaire de la CAF, tenue à Arusha en Tanzanie. «Nous sommes enthousiastes pour la Super Ligue africaine et convaincus qu'elle changera le visage et la compétitivité de la CAF et du football africain», s'est-il réjouit.

Affirmant l'engagement de la Confédération africaine de football à adhérer et à se conformer aux meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance, d'audit, d'éthique, de transparence, de finances et de gestion, il a indiqué que chaque association membre recevra 1 million USD par an, qui seront tirés des fonds de la Super Ligue. En outre, 50 millions USD seront alloués à la CAF, tirés de ces mêmes fonds, pour le développement du football des jeunes et des femmes et pour toutes ses autres compétitions, afin de s'assurer qu'elles soient compétitives au niveau mondial.