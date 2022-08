Safi : Les Marocains du monde au cœur de la Journée nationale des migrants

La préfecture de la province de Safi a organisé, mercredi, une rencontre exclusivement dédiée aux Marocains du monde. Initiée en partenariat avec le Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) sous le thème «Contribution des MRE au développement local», cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à booster le rôle des Marocains du monde dans la dynamique socio-économique que connaît le pays, ainsi que dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.

Cet événement, tenu en présence du président du Conseil provincial de Safi, du président de sa collectivité territoriale, des représentants des autorités locales et des services décentralisés, du représentant du CRI-MS et des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, avait pour objectif d’établir des ponts de communication avec cette catégorie de citoyens, et d’examiner les moyens de renforcer leur contribution aux différents chantiers du pays.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général de la préfecture de la province de Safi, Oulaid Lamsafer, a indiqué que cet événement intervient en conformité avec le programme gouvernemental visant à renforcer la relation entre les marocains résidants à l’étranger et leur mère-patrie, à garantir leurs droits et à renforcer leur contribution aux différents chantiers du Maroc

Et de relever que cette rencontre a constitué une opportunité pour souligner le rôle croissant des Marocains du monde dans le développement local, en tant qu’acteurs clés dans la dynamique que connaît le royaume dans tous les domaines, et mettre en exergue les efforts déployés pour soutenir la relance de l’économie locale.

Au cours de cette journée, les services extérieurs et les acteurs économiques, notamment dans les secteurs de l’habitation et de l'investissement, ont organisé des rencontres avec les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, afin de mettre en exergue les efforts consentis par les différents services, répondre aux questions des Marocains du monde et leur fournir toutes les informations nécessaires.