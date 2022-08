Maroc : Oujda célèbre les Marocains du monde issus de sa région

Le siège de la wilaya de l'Oriental à Oujda a accueilli, mercredi, une rencontre pour célébrer la Journée nationale des Marocains du monde, placée cette année sous le signe «Le rôle des Marocains résidant à l’étranger dans le développement local». Cette rencontre a connu la participation d’institutions publiques et privées qui ont mis en avant les services destinés en particulier à cette catégorie de citoyens.

Dans une allocution à cette occasion, le secrétaire général de la wilaya de l’Oriental, Abdessalam El Hattach, a indiqué que cette rencontre met en exergue la contribution active des Marocains du monde dans le développement local dans tous les domaines. Il a aussi noté qu’une cellule permanente a été mise en place au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad au service des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, en vue de les orienter et les aider à surmonter les difficultés et problèmes qu’ils peuvent rencontrer, et, de manière générale, veiller à leurs intérêts, conformément aux instructions royales.

Des efforts soutenus ont été déployés pour accompagner les Marocains du monde dans leurs démarches après une longue période marquée par la crise sanitaire, a-t-il ajouté, relevant que l’ensemble des administrations et services concernés ont été sensibilisés à la nécessité de faciliter les démarches de MRE et réunir les conditions à même de leur permettre de bénéficier d’un séjour agréable dans leur mère patrie.

Cette cérémonie a été marquée par l'organisation de stands par nombres d'institutions publiques et privées et d'administrations concernées par les questions des MRE, afin d'être à leur écoute et de leur apporter des réponses et des explications concernant leurs différentes interrogations.