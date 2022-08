Fès se met au rythme de la Journée nationale de la communauté marocaine de l'étranger

Une rencontre de communication a été organisée, mercredi à Fès, sous le signe «Le rôle de la communauté marocaine résidant à l'étranger dans le développement local», en commémoration de la 19ème Journée nationale de cette communauté.

Cette rencontre a été l'occasion d’échanger avec les différents acteurs économiques et sociaux sur le rôle des Marocains du monde dans le développement local. Initiée par la wilaya de la région Fès-Meknès, la réunion a permis de mettre en exergue le rôle majeur joué par la communauté marocaine résidant à l'étranger dans le développement économique de leur pays, à travers leurs importants transferts financiers.

Plusieurs experts économiques ont pris la parole, à cette occasion, pour souligner l'importance des investissements réalisés par les Marocains du monde dans leur pays d'origine, leur rôle dans la création d'emplois, ainsi que dans la contribution au développement économique social local, régional et national.

Le président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Reda Chami, a évoqué les principales étapes du chantier relatif au nouveau modèle de développement, à commencer par la nomination par le roi Mohammed VI de la commission spéciale, jusqu'à la rédaction du rapport final.

M. Chami a souligné que la commission spéciale a rencontré directement plus de 9 700 citoyens en notant leurs attentes avant d’identifier les priorités et les axes stratégiques. Parallèlement à la rencontre de communication, une exposition consacrée à quatre pôles a été organisée. Il s'agit de l'offre territoriale, l’offre sectorielle, le financement et l'accompagnement.

La rencontre a regroupé les représentants des secteurs et départements concernés par les affaires de la communauté marocaine à l’étranger, dans le but de fournir les informations et l’assistance nécessaires aux MRE afin de faciliter le processus d'investissement dans leur pays d'origine. Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continu M24, le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Driss El Yazami a indiqué que cette réunion, initiée en partenariat avec le Centre régional d'investissement de Fès-Meknès, revêt une grande importance en ce sens qu'elle a servi à évaluer la contribution des Marocains du monde au développement de leur pays.

M. Yazami a relevé qu'une étude récente sur la contribution de la communauté marocaine au développement a révélé un changement au niveau des associations d'immigrés marocains, avec une nouvelle génération d'associations qui construisent des partenariats avec des collectivités et des associations locales et interviennent principalement dans tout ce qui concerne le développement.