Casablanca : Une Journée nationale du migrant axée sur les Marocains du monde

La préfecture d'arrondissements de Ben M'Sik (Casablanca) a organisé, mercredi, une cérémonie en l'honneur des Marocains résidant à l'étranger (MRE) originaires de Ben M'Sik, à l'occasion de la journée nationale du migrant, célébrée le 10 août de chaque année et placée en 2022 sous le thème «Le rôle des Marocains résidant à l’étranger dans le développement local».

Tenue en présence de responsables, d'élus locaux et de représentants des secteurs publics et privés, et de membres de la communauté marocaine à l'étranger, cette cérémonie a été l'occasion de mettre en avant les efforts et les rôles des MRE dans la réalisation du développement socio-économique dans leur pays d'origine et dans les villes dont ils sont issus, ainsi que de souligner leur contribution à la concrétisation du nouveau modèle de développement.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Ben M'Sik, Mohamed Nouchti, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts que ne cessent de déployer les services gouvernementaux concernés afin de rapprocher l'administration des MRE et de faciliter leur accès aux différents services administratifs.

Le gouverneur a fait observer que les compétences marocains à l'étranger sont susceptibles d'apporter une importante contribution à la réalisation du développement au Maroc, appelant, dans ce sens, ces compétences à adhérer aux différents chantiers de développement engagés par le Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI, en nouant des partenariats avec les acteurs marocains publics et privés.

De son côté, Mohamed Bahia, président de l'association du migrant pour la solidarité et le développement, a relevé, dans une déclaration à M24, la chaine d'information en continu de la MAP, l'importance de cette rencontre pour les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, soulignant l'adhésion active des MRE à la dynamique de développement local et leur rôle dans la promotion des investissements dans plusieurs secteurs importants.

Cette cérémonie, tenue au complexe administratif de la préfecture d'arrondissements de Ben M'Sik, a été marquée par l'organisation de stands par nombres d'institutions publiques et privées et d'administrations concernées par les questions des MRE, afin d'être à leur écoute et de leur apporter des réponses et des explications concernant leurs différentes interrogations.