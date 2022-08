Dakhla met en avant la contribution des MRE au développement local

La contribution des Marocains résidant à l'étranger (MRE) au développement local a été au centre d'une rencontre organisée, mercredi au siège du Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, à l’occasion de la Journée nationale du migrant et des MRE. L’occasion a été de mettre en exergue la contribution des Marocains du monde au développement de leur pays.

Lors de cet événement, le directeur du CRI, Mounir Houari, a souligné que la perle du Sud est devenue une plateforme d’investissement par excellence grâce à ses nombreux atouts fiscaux et géographiques, en mettant en évidence le large éventail d’atouts économiques qu’offre la région dans les secteurs de la pêche, de la valorisation des produits de la mer, de l’aquaculture, des énergies renouvelables, du tourisme et de l’agriculture.

De son côté, le chef de division des études foncières et de la topographie à l’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, Mbarek Nasri, a mis l’accent sur l’état de couverture en documents d’urbanisme dans la région et le rôle de ces documents dans la mise en place d’une offre territoriale d’investissement encadrée. Il a également indiqué que l’agence avait procédé à la mise en place d’un guichet unique dédié aux MRE, dont la mission consiste à recevoir et traiter leurs dossiers relatifs aux secteurs de la construction et de l’urbanisme et de leurs apporter toute l’assistance technique et administrative nécessaire.

Des journées portes ouvertes au profit des Marocains du monde sont également organisées, du 8 au 12 août au siège de l’Agence, afin de renforcer la communication et faire connaître les missions de l’Agence et ses services fournis dans son ressort territorial.

Cette rencontre à laquelle ont pris part les chefs des services extérieurs, les élus et les membres de la communauté marocaine à l'étranger, a été l’occasion de mettre le point sur les aspirations et attentes des MRE et de renforcer leur implication dans la dynamique que connait la région Dakhla-Oued Eddahab, à même de les aider à mettre en place leurs investissements et à transférer leurs expériences, expertises et compétences à la mère patrie.