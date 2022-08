Maroc : La SNRT accueille une délégation de journalistes marocains du monde

Les Journées portes ouvertes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), tenues du 8 au 10 août à son siège à Rabat pour l’accueil des Marocains du monde, ont été clôturées ce mercredi avec une visite des journalistes MRE et ceux œuvrant dans le domaine. A l’occasion de la Journée nationale de la communauté marocaine à l’étranger, l’objectif a été d’informer sur les avancées technologiques et digitales entreprises par la SNRT, pour la promotion du service audiovisuel public.

Les exposés se sont focalisés sur la place du pôle audiovisuel public au sein du paysage audiovisuel marocain, «en tant que référence et acteur incontournable, qui offre un service télévisuel, radiophonique et numérique diversifié lui conférant une place de premier choix, et moyen médiatique le plus influent», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Lors d’une visite à la direction de l’information de la chaîne Al Aoula, à la direction de l’information radio et au studio Tlemsani pour la diffusion des émissions et des journaux télévisés, les journalistes MRE se sont informés sur la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la SNRT pour suivre les nouveaux modes de consommation audiovisuelle. Les responsables de la SNRT ont également souligné que «l’institution nationale a procédé à l’extension numérique de ses services depuis plusieurs années, à travers la mise en place des multi-écrans, des multi-supports et des multiplateformes, en vue d’être en phase avec les évolutions et les mutations modernes et offrir un service diversifié aux Marocains à l’intérieur du Royaume et à l’étranger».

Dans ce sens, les journalistes MRE ont pris connaissance de la plateforme d’information numérique de la SNRT, SNRTnews.ma, et du «travail fourni pour assurer sa présence sur les réseaux sociaux, en plus de la plateforme de diffusion SnrtLive, disponible sur Smartphones, tablettes, SmartTV et sur le Web, qui propose le live-streaming de sept chaînes de télévision et de quinze chaînes radio nationales et régionales et qui utilise la fonctionnalité du timeshifting, qui permet de rattraper jusqu’à 6 heures de programmes TV», indique encore le pôle public.

Les projets d’avenir de la SNRT ont aussi été à l’ordre du jour, pour «satisfaire les besoins d’information, de culture, d’éducation et de divertissement», et renforcer la position de leader du pôle public «en terme de taux d’audience et de techniques de diffusion numérique, entre autres, outre l’élaboration d’une offre publique diversifiée, caractérisée par une programmation de proximité ancrée localement».