Sécurité : Hammouchi reçoit le directeur général de la police espagnole

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, mercredi 10 août à Rabat, le directeur général de la police espagnole, Francisco Pardo Piqueras.

«Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue M. Piqueras au Maroc à la tête d’une délégation sécuritaire de haut niveau composée du Commissaire général d'information, Eugenio Pereiro Blanco, du Commissaire général de la police judiciaire, Rafael Pérez Pérez, du Commissaire général des étrangers et des frontières, Juan Enrique Taborda Alvaraz, du chef de la division de la coopération internationale, Alicia Malo Sanchez et du conseiller du Directeur général, Jesus Ramirez Jara», indique la DGSN dans un communiqué.

Les entretiens entre les deux parties ont porté, précise la même source, sur un ensemble de questions sécuritaires d'intérêt commun, notamment celles liées à la lutte contre les menaces des groupes terroristes extrémistes et des réseaux criminels organisés actifs en Méditerranée occidentale, ainsi que des moyens de faire face aux activités criminelles liées à la traite humaine et au trafic international de drogue et de psychotropes, en plus du renforcement des mécanismes et des canaux d'échange de données opérationnelles liées au domaine sécuritaire.

La visite du directeur général de la police espagnole au Maroc intervient après le déplacement de Hammouchi en Espagne, les 16 et 17 juin. Pour rappel à Madrid, le chef de la DGSN et de la DGST avait tenu des séances de travail avec ses homologues des services de sécurité et de renseignement espagnols. Les discussions ont porté sur des questions de sécurité d'intérêt commun.

Cet échange de visites entre responsables sécuritaires des deux pays est la conséquence de la normalisation des relations entre Rabat et Madrid, suite à l'appui annoncé en mars de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.