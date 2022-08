Béni Mellal : La contribution des MRE au développement local mise en avant

La contribution des MRE au développement local a été au centre d'une rencontre de communication organisée, mercredi à la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, à l’occasion de la Journée nationale des MRE.

A cette occasion, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, a indiqué que malgré la situation sanitaire actuelle marquée par la pandémie de la Covid-19, le pays a tenu à célébrer cette Journée pour jeter les ponts de communication avec les Marocains du monde eu égard à l’importance particulière accordée au MRE qui jouent un rôle essentiel en matière de renforcement du processus du développement.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, M. El Hebil a affirmé que le roi Mohammed VI accorde une attention particulière aux questions sociales et oeuvre constamment en faveur de l’amélioration des conditions de vie des citoyens y compris les marocains résidents à l’étranger, relevant que dans le cadre de cette approche sociale, le nouveau modèle de développement représente une étape décisive sur la voie de la consolidation du projet sociétal qui place l’élément humain au centre du processus du développement.

Partant de l’importance et du rôle de la communauté marocaine à l’étranger en matière du développement, le nouveau modèle de développement du royaume à souligné l’impératif de mettre en œuvre les dispositions de la Constitution pour une meilleure représentativités des MRE et de mobiliser davantage les compétences parmi les MRE au service du développement du pays, a-t-il ajouté.

Le Wali a rappelé à cet égard le lancement en 2021 du projet Déploiement des politiques migratoires au niveau régional (DEPOMI) pour la région Béni Mellal-Khénifra dans le but de renforcer la contribution des MRE aux chantiers du développement mis en oeuvre au niveau national et territorial, notant que ce projet permettra d’intégrer d’une manière graduelle la dimension migratoire au sein des politiques et stratégies publiques sur le plan national et régional.

Il a également noté que cette rencontre constitue une occasion pour discuter avec les membres de la communauté marocaine à l’étranger de leurs préoccupations et attentes et pour s’arrêter sur les différentes contraintes auxquelles ils font face lors de leur séjour dans le royaume afin d’examiner les moyens à même de les transcender.

Pour sa part, la représentante de la Maison des MRE à Béni Mellal a fait savoir que la célébration de la Journée nationale des MRE constitue une occasion pour renforcer les liens avec les Marocains du monde et créer un espace de dialogue entre les membres de la diaspora marocaine et les différents acteurs du développement.

Pour sa part, le représentant du Centre régional d’investissement (CRI) de la région Béni Mellal-Khénifra a mis l’accent sur les potentialités économiques et les opportunités d’investissement que recèle la région Béni Mellal-Khénifra dans les différents domaines, tout en mettant en relief les efforts déployés par le CRI pour accompagner les investisseurs parmi les MRE notamment à travers le programme Izdihar Marocains du monde.

Il a insisté aussi sur les mesures incitatives et les facilités mises en place pour les investisseurs souhaitant développer des projets économiques au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra.