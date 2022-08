Kénitra rend hommage à l'apport des MRE au développement local

Une réception en l'honneur des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a été organisée, mercredi, au siège de la province de Kénitra, et ce dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des MRE.

Cette rencontre de communication constitue une occasion pour consolider les liens entre les Marocains du monde et leur pays d'origine, à même de mettre en exergue les principales réalisations et aspirations de ces citoyens, notamment à la lumière des changements et défis associés à la situation actuelle, souligne-t-on auprès des organisateurs.

Ce rendez-vous annuel s’assigne pour objectif d'examiner les mécanismes de renforcement de la contribution des MRE à la réalisation du développement local, tout en soulignant leurs efforts dans ce domaine et en identifiant les opportunités disponibles pour le développement local au vu des potentialités dont dispose chaque région, précise-t-on.

Les MRE issus de Kénitra ayant répondu présents à cette rencontre, qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale, ont joint l'utile à l’agréable pour vivre des moments privilégiés d'échange et de dialogue.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’hamdi a souligné l’importance d'échanger sur la contribution de toutes les forces vives de la nation au processus de développement du pays, et ce en droite ligne avec la vision globale et participative visant à développer l'économie nationale, stimuler l'investissement et créer les conditions de richesse et les opportunités d'emploi.

Revenant sur le climat des affaires, le potentiel économique, ainsi que sur les opportunités d’investissement dans la province, M. M’hamdi a exhorté les autorités et services décentralisés d'œuvrer de concert et à redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et apporter toutes les formes d'accompagnement, de soutien, et d'orientation pour le rapprochement de l’administration des MRE.

D’après Salim Benokba, chargé de mission auprès de l'Agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, a par ailleurs indiqué qu'une plateforme numérique a été mise en ligne au profit des MRE pour un accès à distance et facile aux prestations, notamment la simplification des procédures et le rapprochement de l’administration des citoyens.

Cette rencontre a été marquée par l’installation de bureaux de proximité, d'information et d’accueil représentant l’ensemble des services extérieurs et décentralisés, et ce en vue de faciliter les procédures et d’accompagner les MRE.