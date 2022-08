Marrakech-Safi : Le CRI présente les opportunités d’investissement aux MRE

Le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) a organisé, mercredi dans la cité ocre, une journée exclusivement dédiée aux Marocains du monde porteurs de projets d’investissement, à l’occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger.

Lors de cette journée, initiée en partenariat avec des institutions financières et bancaires, conformément instructions royales visant à porter une attention particulière aux Marocains du monde, les participants ont pu découvrir les services offerts par le CRI et l’ensemble de ses partenaires mobilisés, tels que Tamwilcom, Bank Al Maghrib, et les banques présentes dans la région, en matière d'accompagnement des investisseurs, de l’idée de projet jusqu'à sa réalisation.

Mohamed Amine Sabibi, directeur du pôle Impulsion économique et offre territoriale au CRI-MS, a mis en exergue la contribution des Marocains du monde dans la mise en œuvre des grands chantiers structurants initiés au Maroc. Dans ce cadre, il a exprimé l’engagement du CRI Marrakech-Safi à accompagner les Marocains du monde porteurs de projets d’investissement dans la région, à travers des structures d’accueil en charge de les accompagner et de leur faciliter toutes les démarches administratives.

Durant tout le mois d’août, un service de Fast Track est mis en place par le CRI-MS au niveau de son siège afin de garantir aux Marocains du Monde un accueil et un accompagnement de qualité, sans prise de renez-de-vous.

Durant cette journée, les Marocains du monde porteurs de projets ont suivi des présentations sur les opportunités d'investissement dans la région et l’offre d'accompagnement qui s'adresse aux porteurs de projets, particulièrement aux Marocains résidant à l'étranger, ainsi qu’une présentation sur Tamwilcom, qui intervient avec ses partenaires du secteur financier pour répondre aux besoins des entreprises, grâce à une panoplie de mécanismes de financement adaptés, à même d’accompagner l’essor de l’économie nationale.

Elle a été également l’occasion de s’entretenir avec des experts dans le conseil, l’accompagnement et le financement des projets portés par les Marocains du monde dans la région de Marrakech-Safi.

Dans ce cadre, le CRI Marrakech-Safi a également réitéré le concept innovant et fortement plébiscité lors des précédentes éditions, à savoir le CRI Speed Banking. Ainsi, chaque porteur de projet a présenté, durant près de 2h30, son dossier à chacune des banques présentes dans un format court de 10 minutes.