Madrid : Trois Marocains condamnés pour recrutement et endoctrinement jihadiste

La chambre criminelle du Tribunal national de Madrid a condamné à huit ans de prison trois ressortissants marocains, pour recrutement et endoctrinement jihadiste via Internet et lors de réunions secrètes. Ils sont visés aussi par un régime de probation de six ans, après avoir purgé la peine principale. Les accusés ont envisagé de former des combattants prêts à commettre des actes terroristes, en Syrie comme en Espagne.

Les médias espagnols ont rapporté que la plainte a été déposée par le Ministère public, qui a inculpé les condamnés d’une série de crimes extrémistes commis sous couvert de «Hizb Attahrir al Islami», un groupe radical basé à Barcelone, qui a des liens avec des groupes terroristes au Moyen-Orient.

Des rapports de police, l’analyse des appareils électroniques saisis et la déclaration d’un témoin protégé ont appuyé les accusations.