Ligue des Champions de la CAF : Le WAC et le Raja exemptés du premier tour préliminaire

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, mardi au Caire, au tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions africaine au titre de la saison 2022-2023. Ainsi, les matchs aller du premier se joueront du 9 au 11 septembre, alors que les matchs retour sont prévus du 16 au 18 du même mois.

Pour le compte du premier tour, les Egyptiens de Zamalek (Egypte) affronteront Alik Sport (Tchad), l’US Monastir (Tunisie) sera confronté à l’APR (Rwanda), le Cotton Sport (Bénin) disputera l'ASEC (Côte d'ivoire), tandis que les Soudanais d’Al Hilal et d’Al Merreikh affronteront respectivement Saint-Georges (Ethiopie) et Arta Solar (Djibouti) .

Les deux équipes représentant le Maroc, le Wydad de Casablanca, champion en titre, et le Raja de Casablanca ont été exemptés de jouer les matchs du premier tour préliminaire, en plus d’Al Ahly (Egypte), l’Espérance de Tunis (Tunisie), le TP Mazembe (RDC) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Le Wydad affrontera en deuxième tour préliminaire le vainqueur du match Rivers United (Nigeria) contre Watanga FC (Libéria), alors que les verts du Raja joueront contre le qualité du match opposant AS Nigelec, champion du Niger, et le SOAR, champion de la Guinée.

Al Ahly, dix fois champion de cette compétition, affrontera en deuxième tour le vainqueur du match qui opposera Monastir et APR, tandis que l'Espérance ST jouera contre les Gabonais de Stade Mandji ou les Nigérians de Plateau United.

Les matchs aller du deuxième tour auront lieu les 7 et 8 octobre prochain, tandis que le retour se jouera le 14 et le 16 du même mois.

Les matchs de la phase de poule débuteront le 10 février 2023 et se termineront entre le 31 mars et le 2 avril prochain.

Les quarts de finale auront lieu du 21 au 23 avril (aller) et du 28 au 30 avril (retour). Quant aux demi-finales, elles sont programmées entre le 12 et le 14 mai, pour les matchs de l’aller et les 19 et 21 mai pour les retour, alors que le match final se jouera entre le 2 et le 11 juin 2023.