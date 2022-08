Béni Mellal : L'agence urbaine organise des Journées portes ouvertes pour les MRE

L’Agence urbaine de Béni Mellal organise du 8 au 12 août courant des Journées portes ouvertes au profit des MRE en vue de sensibiliser les membres de la communauté marocaine à l’étranger aux activités et aux missions de l’agence ainsi qu’aux services rendus au Marocains du monde.

L’organisation de ces Journées portes ouvertes fait partie d’une série de mesures et d’actions initiées par l’Agence urbaine de Béni Mellal au profit de la diaspora marocaine à l’occasion de l’été 2022, dans le cadre du programme d’accompagnement dédié aux MRE, conformément aux instructions royales.

Ces nouvelles mesures visent essentiellement à améliorer la qualité d’accueil et des services destinés aux MRE, à renforcer la proximité de l’administration aux usagers ainsi que l’écoute et la résolution des problèmes rencontrés par les MRE.

A cette occasion, une rencontre de communication avec les membres de la communauté marocaine issus de la région Béni Mellal-Khénifra été organisée, lundi à Béni Mellal, par l’agence urbaine en vue de s’informer de leurs préoccupations en matière d’urbanisme et d’examiner avec eux les moyens à même d’assurer leur adhésion aux chantiers de développement initiés au Maroc en général et dans la région en particulier.

Le directeur de l’agence urbaine, Mustapha Bouichichan, a indiqué que cette rencontre s'insère dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la circulaire n° 3.921 de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville datée du 21 juin 2022 concernant l’accompagnement des MRE durant leur séjour estival dans le pays.

C'est dans qu'un plan d’action spécifique aux MRE prévoit notamment un guichet unique au niveau du siège de l’Agence urbaine de Béni Mellal et de ses antennes, dans les provinces de Fquih Ben Salah, Khouribga et Azilal, outre l’aménagement au profit des MRE d’un espace d'accueil adéquat avec des supports de communication diversifiés sur les référentiels, les procédures, et les lois en vigueur, a-t-il fait savoir.

L’Agence urbaine de Béni Mellal a décidé aussi de créer une cellule de veille interne qui garantit la permanence après les heures officielles de travail et durant les samedis et a veillé également à améliorer les services en ligne à travers le portail web officiel (www.aubm.ma) tout en dédiant une ligne téléphonique spéciale (+212 5 23 48 52 60) aux demandes et interrogations des MRE.

Parmi les mesures dédiées aux MRE, M. Bouichichan a également cité la mise en place d’un service Whatsapp à travers le numéro +212 6 96 19 85 57 afin d’assurer davantage de réactivité avec les demandes des MRE outre les actions de communication sur les dispositions prises par l’Agence via ses pages officielles sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).

Il a de même tenu à informer les membres de la communauté marocaine à l’étranger de l’organisation par l’Agence durant la première semaine du mois d’août d’une caravane régional d’urbanisme destinée au monde rural au cours de laquelle les cadres et responsables de l’Agence se sont rendus dans 49 communes rurales relevant des cinq provinces de la région Béni Mellal-Khénifra pour fournir à leurs habitants explications et conseils concernant la procédure de construction et de conservation foncière en milieu rural.