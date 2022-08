 Maroc : La SNRT ouvre ses portes aux associations des Marocains du monde

Dans le cadre des activités des journées Portes ouvertes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) pour les Marocains du monde, à l’occasion de la Journée nationale de la communauté marocaine à l’étranger, la SNRT a reçu, ce mardi 9 août, des représentants d’associations de Marocains résidant à l’étranger, issus du Sénégal, de l’Espagne, de France, des Pays-Bas et d’Italie. Ils ont pu visiter le siège de la chaîne Tamazight TV et celui de la Radio Amazighe.

L’objectif est de «communiquer et renforcer les liens avec ces acteurs de la société civile, compte tenu de leur rôle crucial dans l’accompagnement et l’encadrement des Marocains du monde, outre la consolidation de leur attachement immuable à leur mère-patrie», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. Les associatifs ont pu en savoir plus sur le rôle de Tamazight TV dans «la promotion et la diffusion de la culture et de la langue amazighes, en tant que partie intégrante de la culture et de la civilisation marocaines et bien commun à tous les Marocains».

La Direction centrale chargée des programmes amazighs à la SNRT a ainsi exposé le contexte national de la création de la chaine, ainsi que les mutations du secteur audiovisuel au Maroc, de même que ses évolutions d’ordre juridique et professionnel. Au cours d’une visite, l’assistance s’est informée aussi sur le rôle des médias dans la promotion de la culture marocaine et de la diversité linguistique, en l’occurrence de l’amazigh à travers le mode de diffusion multipistes en trois composantes (Tachelhit, Tamazight et Tarifit), outre et la mise en place de la graphie tifinaghe, dédiée à la transcription de la langue amazighe.

Les associatifs ont, par ailleurs, visité la Radio amazighe, qui «touche un public large par la diversité de ses programmes de service public allant de l’information, à la culture en passant par des programmes à caractère social et religieux, dans les trois composantes de la langue amazighe», a ajouté la même source. L’accent a été mis sur les progrès accomplis en matière de communication avec les auditeurs, depuis la création de la chaîne en 1938 à son passage à la diffusion de 24h/24h.